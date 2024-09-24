Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olan bu derbi, hem takımın morali hem de teknik direktör Jose Mourinho için büyük bir sınav niteliği taşıyordu. Mourinho, derbi öncesinde rakiplerine psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla ilk golü atmayı hedeflemiş, ancak planları beklediği gibi işlemedi.

Fenerbahçe, sezonun başından itibaren gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Ancak Galatasaray karşısındaki bu ağır mağlubiyet, takım içinde belirsizliklerin baş göstermesine neden oldu.

Mourinho’nun derbideki stratejileri, beklenenin altında kalırken, oyuncular arasındaki uyum sorunu da gündeme geldi.

Bu karmaşanın ortasında Yozgatlı İrfan Can Kahveci'nin durumu ise takımın geleceği açısından kritik bir mesele haline geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Fenerbahçe yönetimi tarafından 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifi sunuldu.

Ancak annesi Yozgatlı Kahveci'nin bu teklife henüz olumlu yanıt vermemesi, kulüp içinde tedirginlik yarattı.

Öte yandan, Kahveci’nin Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica ile de anlaştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Benfica'nın teklifine sıcak baktığı ve bu transferin Ocak ayında gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe taraftarlarında büyük bir endişeye neden olurken, takımın gelecekteki başarısı açısından İrfan Can Kahveci’nin kalması büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’nin mevcut durumunu daha da karmaşıklaştıran bu transfer iddiaları, takımın şampiyonluk hedeflerini zora sokabilir. Önümüzdeki günlerde Kahveci’nin geleceği hakkında yapılacak açıklamalar, camiada büyük bir merakla bekleniyor.