Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanya La Liga takımı Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen Çağlar Söyüncü'nün kısa süre içinde Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.

BONSERVİS ANLAŞMASI TAMAMLANDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-lacivertli takıma katılacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Çağlar Söyüncü, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu başarılı performansı sonrası, Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservisini alarak kadrosuna kalıcı olarak dahil etti.