Fenerbahçe Spor Kulübü, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğindeki yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon kadro yapılanmasını şekillendirirken, Mourinho'nun önerisi doğrultusunda Miha Zajc ve Rade Krunic'i takımdan göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verirken dikkatleri yapılacak takviyelere çeviriyor. Kulüp, Slovenyalı orta saha oyuncusu Zajc ve Milan'dan transfer edilen Krunic'in artık kadroda düşünülmediklerini açıkladı.

Bu iki oyuncunun ayrılmasıyla birlikte yabancı oyuncu kontenjanında yer açılacak ve yeni transferler için mali kaynak oluşturulacak.