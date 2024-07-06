Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi transfer ederek forvet hattını güçlendirdi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun bildirdiğine göre, Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi için hem oyuncu hem de kulübü Sevilla ile her konuda anlaşma sağladı. Transfer prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, golcü futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzalar atılacak.

27 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Faslı golcü, 2020 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leganes'ten Sevilla'ya transfer olmuştu.