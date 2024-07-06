Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi transfer ederek forvet hattını güçlendirdi.

Fener-1

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun bildirdiğine göre, Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferi için hem oyuncu hem de kulübü Sevilla ile her konuda anlaşma sağladı. Transfer prosedürlerinin tamamlanmasının ardından, golcü futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzalar atılacak.

A Milli Takım turnuvadan çekildi! A Milli Takım neden turnuvadan çekildi? A Milli Takım turnuvadan çekildi! A Milli Takım neden turnuvadan çekildi?

27 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maçta 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Faslı golcü, 2020 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leganes'ten Sevilla'ya transfer olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi