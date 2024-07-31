Fenerbahçe, Lugano ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Detaylar haberimizde:

Fenerbahçe, Lugano ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fred'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı futbolcunun sağ dizinde iç yan bağ hasarı bulunduğunu ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

SAĞ DİZDE İÇ YAN BAĞ HASARI

Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiğini belirtti. Kulüp, Fred'in 3-4 hafta saha dışı kalacağını ve tedavi sürecinin hemen başlatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçının ardından Fred'in durumu hakkında yorumda bulundu. Mourinho, “Fred’in ne kadar bizden uzak kalacağı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, tahminlerime göre Fred’in önümüzdeki turda oynayamayacağını düşünüyorum.” dedi.

Lugano karşılaşmasının 31. dakikasında sakatlanan Fred, İsmail Yüksek ile yer değiştirmişti. Taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında endişe duyarken, Fenerbahçe'nin resmi açıklaması ve Mourinho'nun yorumları konuyla ilgili ilk bilgileri sağladı.