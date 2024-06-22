Fenerbahçe, yeni sezona Mourinho önderliğinde güçlü bir başlangıç yapmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adamın yanı sıra sportif direktör Mario Branco da büyük bir transfer operasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, transferde hız kesmeden ilerliyor. Öncelikle Levent Mercan'ın transferini duyuran kulüp, yurt dışındaki arayışlarına odaklanmış durumda. Başkan Ali Koç'un liderliğinde, Mourinho, Acun Ilıcalı ve Mario Branco yönetimindeki ekip, 6 farklı yıldız için büyük bir hamle yapıyor.

Fenerbahçe'nin orta saha için öncelikli hedeflerinden biri Casemiro. Brezilyalı yıldız, uzun yıllar Fred ile birlikte Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi. İngiliz devi tarafından gözden çıkarılan Casemiro'ya Suudi Arabistan ve birçok ülkeden ilgi var ancak sarı-lacivertliler, Fred ve Mourinho'nun etkisiyle oyuncuyu ikna etmeyi umuyor.

Diğer yandan Fenerbahçe, Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 10 milyon euroluk bir teklif yapıldığı ve pazarlıkların başladığı belirtiliyor. Inter'in de ilgilendiği İsveçli stoper için Mourinho'nun bizzat devrede olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'daki hedefi ise Al-Nassr. Arabistan ekibi, Sadio Mane ve Talisca'yı takımdan göndermeye hazırlanıyor. Mourinho, hem Mane hem de Talisca'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor ve kulüp yönetimi ile Branco, bu transferlerin takibini sıkı bir şekilde yapıyor.

Madrid'de ise Fenerbahçe'nin hedefi Atletico Madrid'in iki yıldızı. Alvaro Morata, kulübünün forvet arayışından rahatsızlık duyduğunu dile getirmiş ve Fenerbahçe ile Milan'ın ilgisini çekmiş durumda.

Atletico'nun düşünmediği bir diğer isim Joao Felix ise geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giydi ve kariyerine burada devam etmek istiyor.

Fenerbahçe, Jorge Mendes'in etkisiyle Portekizli yıldızı ikna etme konusunda şanslı olduğunu düşünüyor.