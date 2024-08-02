Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun dar bir kadroyla çalışma kararı sonrası 9 futbolcunun ayrılması gündemde. Yönetim, bu isimlerden sadece Cengiz Ünder için yüksek bonservis geliri hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun dar bir kadro ile sezona devam etme isteği, Fenerbahçe'de büyük bir revizyonu beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Crespo, Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Levent Mercan ve Samet Akaydin ayrılacaklar listesine girdi.

CENGİZ ÜNDER İÇİN NAPOLİ'DEN İLGİ

Fanatik'te yer alan habere göre, bu futbolculardan özellikle Cengiz Ünder için Avrupa'nın dev kulüplerinden Napoli'nin ilgisi bulunuyor. Yönetim, milli futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Ünder'in de Napoli'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

DİĞER FUTBOLCULARA İLGİ BÜYÜK

Emre Mor: Eyüpspor'un radarında.

Samet Akaydin: Bodrumspor ile görüşmeler sürüyor.

Crespo ve Miha Zajc: Göztepe'nin transfer listesinde.

Luan Peres ve Joao Pedro: Güney Amerika kulüplerinin takibinde.

Bu futbolcular, UEFA listesinde yer almazken, TFF listesinde de bulunmaları beklenmiyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu isimlerden sadece Cengiz Ünder için yüksek bir bonservis geliri bekliyor ve milli futbolcu için detaylı bir transfer süreci yürütüyor.

Fenerbahçe'nin tarihi transferlerinden biri olmaya aday olan Cengiz Ünder, En-Nesyri transferinden sonra kulübün en pahalı transferi olma yolunda.

İtalyan devi Napoli'nin yakın takibinde olan Ünder'in transferi için en az 10 milyon euro'luk bir teklif bekleniyor.