Armand Gaëtan Laurienté, 4 Aralık 1998 senesinde Fransa'da doğdu. Fransa ana karasında doğan Laurienté, Guadeloupe kökenlidir.

İtalyan Serie A takımlarından Sassuolo'da forvet veya sol kanat oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

23 Temmuz 2018 yılında Laurienté, Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini yaptı ve ardından Ligue 2 ekibi Orléans’a kiralandı.

Profesyonel alanda ilk maçına 27 Temmuz 2018’de, Lens’e karşı oynanan ve 2-0 kaybedilen lig maçında meydana geldi. Laurienté, bir diğer sezon FC Lorient’e kiralandı.

Ocak 2019'da Rennes'e geri dönerek tekrardan FC Lorient’e kiralanan Laurienté, bu kulübe sonralardan bonservisiyle katılım sağladı.

31 Ağustos 2022 yılında ise Laurienté, İtalya’nın Sassuolo kulübüne transferini gerçekleştirdi.

Laurienté, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında forma giyerek yer aldı.