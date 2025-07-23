Armand Gaëtan Laurienté, 4 Aralık 1998 senesinde Fransa'da doğdu. Fransa ana karasında doğan Laurienté, Guadeloupe kökenlidir.

İtalyan Serie A takımlarından Sassuolo'da forvet veya sol kanat oyuncusu olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

23 Temmuz 2018 yılında Laurienté, Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini yaptı ve ardından Ligue 2 ekibi Orléans’a kiralandı.

Armandlauriente (1)

Profesyonel alanda ilk maçına 27 Temmuz 2018’de, Lens’e karşı oynanan ve 2-0 kaybedilen lig maçında meydana geldi. Laurienté, bir diğer sezon FC Lorient’e kiralandı.

Ocak 2019'da Rennes'e geri dönerek tekrardan FC Lorient’e kiralanan Laurienté, bu kulübe sonralardan bonservisiyle katılım sağladı.

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31 Ağustos 2022 yılında ise Laurienté, İtalya’nın Sassuolo kulübüne transferini gerçekleştirdi.

Laurienté, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında forma giyerek yer aldı.

Kaynak: Haber  Merkezi