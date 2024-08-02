Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalmanın heyecanını yaşarken, Teknik Direktör Jose Mourinho Lille maçında kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre, Portekizli teknik adam Lugano maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gidecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu eleyip 3. eleme turuna kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho kadroda revizyona gidiyor.

YENİ TRANSFER SAİNT-MAXİMİN İLK 11'DE

Mourinho'nun, Lille karşılaşmasında yeni transfer Allan Saint-Maximin'e görev vereceği bildirildi. Bu hamle, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yaratırken, takımın hücum gücünü artırma amacı taşıyor.

Haberde, Lugano maçındaki performansı eleştirilen Rade Krunic'in yedek kulübesinde kalacağı ve sadece ekstra bir durum olmadığı sürece sahada olmayacağı ifade edildi.

Mourinho'nun, orta sahada İsmail Yüksek'e yeniden forma vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE LİLLE DEPLASMANINA GİDİYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü TSİ 21:30'da deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik karşılaşma öncesinde Mourinho'nun yapacağı değişiklikler merakla bekleniyor.