Fenerbahçe Spor Kulübü, 13963 sicil numaralı üyesi Hasan Ergin Onbaşıoğlu’nun vefat ettiğini bildirdi. Merhumun cenazesi bugün Datça’da toprağa verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, yapılan açıklamada kulüp üyesi Onbaşıoğlu’nun vefat ettiğini bildirdi. Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün 13963 sicil numaralı üyesi Hasan Ergin Onbaşıoğlu vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 23 Ekim Perşembe günü (bugün) ikindi namazını müteakip Datça / Emecik mezarlığına defnedilecektir. Hasan Ergin Onbaşıoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”

Hasan Ergin Onbaşıoğlu’nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Datça Emecik Mezarlığı’nda defnedildi. Fenerbahçe camiası, kulübün değerli üyesi için taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.