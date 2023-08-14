Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko’dan geldi. Fenerbahçe’de Dusan Tadic, 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, iki asist de takıma yeni katılan isimlerden geldi. Tadic ve Sebastian Szymanski, Dzeko’nun gollerinde servis yapan isimler oldu.

39 bin taraftar takip etti

Süper Lig’in ilk maçında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe’de, taraftarlar yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmayı 38 bin 940 biletli seyirci takip ederken, sarı-lacivertliler maç boyu takımları lehine tezahürat yaptı. İHA