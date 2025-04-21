Genç yaşına rağmen kritik bir mücadelede sergilediği performansla adından söz ettiren Sarıarslan’ın kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor.

FUTBOL KARİYERİ

18 Ocak 2004 tarihinde Kayseri’de doğan Talha Sarıarslan, futbola Kayserispor altyapısında başladı. Özellikle U19 takımında gösterdiği başarılı performansla teknik heyetin dikkatini çeken Sarıarslan, A takım ile antrenmanlara çıkarak profesyonel futbol kariyerine ilk adımını attı.

Kayserispor ile 14 Mart 2022 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Sarıarslan, A takım formasıyla ilk kez 4 Kasım 2020’de Türkiye Kupası’nda Yomraspor’a karşı oynanan karşılaşmada görev aldı. Forvet hattında görev yapan genç oyuncu, oyun zekâsı ve soğukkanlılığıyla takımına önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Ayrıca Türkiye’nin genç milli takımlarında da forma giyen Sarıarslan, U18 Milli Takımı’nda oynayarak ulusal düzeyde de tecrübe kazanma şansı yakaladı.

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GOLÜYLE GÜNDEMDE

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında son dakikada kaydettiği golle skoru 3-3’e getiren Sarıarslan, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşamasına neden oldu. Bu gol, hem Kayserispor’un mücadeleden bir puanla ayrılmasını sağladı hem de genç oyuncunun futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına neden oldu.

ÖZEL HAYATI

Talha Sarıarslan, aslen Kayserilidir ve profesyonel futbol yaşamını memleketinin takımı Kayserispor’da sürdürmektedir. Genç futbolcunun özel yaşamına dair kamuoyuyla paylaşılan sınırlı bilgi bulunurken, evli olmadığı bilinmektedir.