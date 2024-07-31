Fenerbahçe Lille Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kozlarını paylaşacağı Lille maçında düdük çalacak hakem belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında yoluna hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Lugano'yu etkileyici bir performansla eleyen sarı lacivertlilerin sıradaki rakibi Fransız ekibi Lille oldu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta görev alacak hakemi açıkladı. Bu önemli karşılaşmayı tecrübeli Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Fenerbahçe'nin İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında ise tecrübeli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Lille ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı, 6 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.