Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Bugün, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Süleyman Özay yapacak, maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Jeroen Manschot yer alacakken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Öte yandan, diğer Süper Lig maçlarında da VAR hakemleri belirlendi. Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasında VAR hakemi Isidro Diaz de Mera Escuderos, Çaykur Rizespor - Eyüpspor maçında ise Jakob Kehlet VAR odasında olacak.