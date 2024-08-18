Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Göztepe ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Maç boyunca heyecan dolu anlar yaşanırken, ev sahibi Göztepe’nin bir golü VAR tarafından iptal edildi. Kubilay Kanatsızkuş’un sol kanattan içeriye çevirdiği top sonrası Romulo’nun filelere gönderdiği gol, Kubilay’ın İsmail’e faul yaptığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe, maçta 45+1. dakikada Osayi-Samuel’e ceza sahasında yapılan faul sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Dzeko, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru En-Neysri, Szymanski’nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe’nin üstünlüğünü 2-0’a taşıdı. En-Neysri, bu golle Fenerbahçe’deki ilk resmi golünü atmış oldu.

Maçta yaşanan olayların merkezinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaşadığı saldırı vardı. Deplasman tribününe giden Koç, bazı taraftarların stadyuma girememe sebeplerinin ardından yabancı maddelerin hedefi oldu. Koç, saha kenarında yürürken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından saldırıya uğradı ve yere düştü. Emniyet güçleri saldırgana hemen müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.