ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla tekrardan Türkiye gündemine oturdu.

Erzincan’da doğan Ulukaya, iş hayatında yaptığı başarıların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da ilgi çekiyor.

1994 senesinde İngilizce öğrenmek niyetiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 senesinde ise New York'ta kapanacak olan yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu.

Fenerbahçe ile Sponsorluk Anlaşması Yapıldı

Chobani'nin Fenerbahçe Spor Kulübü ile sürdürdüğü sponsorluk anlaşması, Ulukaya'nın Türkiye'ye ve spora olan alakasının olduğu anlamına geliyor.

Aileden Fenerbahçeli olduğunu duyuran Ulukaya, bu desteğin ticari yönünden ziyade kişisel bir bağlılıkla şekillendiğini bildirdi.

Ulukaya, gıda sektöründeki yatırımlarının yanında toplumsal projelere verdiği destekle de kamuoyunda yer ediniyor.