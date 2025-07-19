Marcus Rashford, 31 Ekim 1997'de İngiltere’nin Manchester şehrinde doğmuştur. Saint Kitts ve Nevis kökenli olan Rashford, futbol ilgisine 2003 senesinde Fletcher Moss Rangers altyapısında başlamıştır. 2005 senesinde Manchester United altyapısına girmiş ve burada uzun bir dönem gelişim sağlamıştır. 2016 senesinde A takıma yükselim göstererek profesyonel futbolculuk kariyerinde başlangıç yapmıştır.

Jose Mourinho yönetiminde kadrosunu oldukça güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, son zamanlarda transferde dikkat çekici isimler duyurdu. Rashford gibi bir ismin İstanbul’a gelme olasılığı, yalnızca Süper Lig için değil, Avrupa kupaları hedefinde de önemli bir adım olabilir. Fakat bu transferin olması için önce oyuncunun maliyetinin düşürülmesi ve kulübünün onaylaması gerekiyor.