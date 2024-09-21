Bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, spor basınında çıkan haberlere göre, BeinSports ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçta korsan yayınları önlemek amacıyla özel bir güvenlik yazılımı kullanmayı planlıyor.

Bu önemli adımda, Belçikalı Orange şirketinin geliştirdiği güvenlik yazılımı devreye girecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamalarda, kendisinin ve yazılım ekibinin Süper Lig'de IPTV yayınlarının engellenmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Ağustos ayında BeinSports'un Orange şirketine büyük bir yatırım yaparak yazılım desteği alması, bu konudaki adımların hız kazanmasına sebep oldu. Yeni yazılımın, kaçak yayın sinyallerini ortadan kaldırarak korsan yayınların önüne geçeceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, şifreli yayının kırılmasını önlemek için Hollandalı Irdeto şirketinin geliştirdiği filigran teknolojisi kullanılmıştı. Ancak bu önlemler, beklenen etkiyi yaratamamıştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sadece sahada değil, yayıncılık alanında da önemli bir dönüm noktası olabilir. Korsan yayınlara karşı atılacak bu adım, spor dünyasında büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.