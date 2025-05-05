Fenerbahçe Beko, Yannier’in yeni görevini resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN İDARİ KADROYA GÜÇLÜ TAKVİYE

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde idari yapılanmasını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketbol camiasında hem sporculuk hem yöneticilik kariyeriyle tanınan Derya Yannier, Fenerbahçe Beko’da Genel Menajer Yardımcısı olarak göreve başladı.

SPORCULUKTAN YÖNETİM BASAMAKLARINA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Yannier, Robert Kolej’de lise eğitimi görürken genç yaşta profesyonel kariyerine adım attı. Ülkerspor formasıyla Gençler Ligi şampiyonluğu yaşayan Yannier, akademik hayatına Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam etti. Eğitimi sırasında bir yıl ABD’de Franklin & Marshall Koleji'nde NCAA tecrübesi yaşayan başarılı yönetici, lisans eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE SÜPER LİG'E YÜKSELİŞ BAŞARILARI

2005-2006 sezonunda Ülkerspor ile Türkiye Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşayan Yannier, daha sonra Beşiktaş, Banvit, İTÜ, Olin Edirne, Hacettepe ve Erdemir gibi takımlarda forma giydi. 28 yaşında geçirdiği sakatlık sonrası parkelere veda eden Yannier, 2014 yılında Eskişehir Basket Kulübü'nde genel menajerlik görevine getirildi.

Eskişehir temsilcisiyle önemli başarılar elde eden Yannier, takımını TBL Federasyon Kupası zaferine taşıdı ve Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda ise takım, Türkiye Kupası ve Süper Lig Play-Off çeyrek finallerine adını yazdırdı.

TBF'DEKİ ÜÇ YIL VE ÖNEMLİ PROJELER

Kulüp kariyerinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'na geçen Yannier, burada Erkek Ligleri Direktörü olarak üç yıl boyunca görev aldı. TBF bünyesinde "Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı" gibi önemli projelere liderlik eden Yannier, Türk basketboluna idari anlamda da değer kattı.

FENERBAHÇE'DEN "HOŞ GELDİN" MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, resmi açıklamasında “Derya Yannier’e Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, birlikte nice başarılarla dolu sezonlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.