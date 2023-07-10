Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 sözleşme imzaladığını açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertli ekip transferle ilgili, "Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. İHA
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