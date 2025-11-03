Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı Beşiktaş’ı 2 maç sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe’de mücadele ettiği Beşiktaş’a karşı 3-2’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’dan geldi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 lig maçını da kaybeden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rakibinin serisini sonlandırdı.

Ayrıca Kanarya, ezeli rakibine karşı Süper Lig tarihinde 50. galibiyeti elde etti.

