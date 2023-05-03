Serginin açılışını yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğrencilerin yaptığı deneyleri ve projeleri inceleyerek bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “75.Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve Sınıf Öğretmeni Burak Çağlar koordinesinde Fen Bilimleri dersinde işledikleri konuları yaptığı deneylerle pekiştirerek deneyleri sergilemenin yanında yapmış oldukları bilim projelerini de sergiledi.Teoride işlenen dersin deneyler yapılarak pekiştirilmesi bu sayede işlenilen konunun daha kolay anlaşılması ve kalıcı öğrenme sağlanıyor. Emeklerinden dolayı okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir