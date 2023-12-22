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Yozgat’a komşu Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Zile kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan Ufuk Şahin yönetimindeki 66 ACL 547 plakalı otomobil Çoprasık köyü yakınlarında İsmail Önel yönetimindeki 19 UD 302 plakalı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sürücüler ve otomobilde bulunan Güllü Ş., Aynur D. ve Murat Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.