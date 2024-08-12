Fehmi Emre Kıraç’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Fehmi Emre Kıraç kimdir? İşte detaylar…

FEHMİ EMRE KIRAÇ KİMDİR?

Fehmi Emre Kıraç, 1981 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) başlayan Kıraç, 2005 yılında Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Londra’daki European Business School’da (EBS) Entrepreneurial Management alanında tamamladı.

Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, Kıraç Group bünyesindeki çeşitli görevlerde deneyim kazanan Kıraç, şu anda Kıraç Metal firmasının genel müdürlüğünü üstlenmektedir.