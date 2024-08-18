29 Mayıs 1973 tarihinde İzmir’de doğan Alpay Özalan, spor ve siyaset dünyasında adından söz ettiren önemli bir isimdir. Hem eski milli futbolcu hem de teknik direktör olan Özalan, 2018 yılından itibaren siyasi kimliği ile de dikkat çekmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir milletvekili olarak görev yapan Özalan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Alpay Özalan’ın futbol kariyeri, İzmir’in köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde başlamış, profesyonel futbol hayatına ise 1991 yılında Soma Linyitspor’da adım atmıştır. Kariyeri boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) gibi önemli kulüplerde top koşturmuştur.

A Milli Takım’da 1992-2008 yılları arasında 127 kez forma giymiş, 1993 yılında Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk yaşamış ve 1996’da Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçmiştir. Premier Lig’de forma giyen ilk Türk futbolcu olarak tanınan Özalan, 2002 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin üçüncülük başarısında kadroda yer almış ve FIFA World Cup All Star Team’e seçilen ilk Türk sporcu olmuştur. Ayrıca, Asya’nın en iyi defans oyuncusu unvanını kazanmış ve Dünya Kupası sonrası 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' ile ödüllendirilmiştir.

Futbol kariyerini Almanya’da tamamladıktan sonra, teknik direktörlük yaparak spor dünyasındaki etkisini sürdürmüştür. Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile teknik direktörlük kariyerine son vermiştir.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra siyaset sahnesinde kendini kanıtlayan Alpay Özalan, 2018 yılında AK Parti’ye katılmıştır. 27. ve 28. dönem milletvekili olarak seçilen Özalan, 2018 ve 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Alpay Özalan, spor ve siyaset alanındaki başarılı kariyeri ile Türkiye'nin tanınan ve saygın isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.