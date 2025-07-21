Federasyonun başkanlığına İbrahim Reçber seçilirken, oluşturulan yeni yönetim kurulu da ilk toplantısını Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılırken, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan İbrahim Reçber öncülüğünde toplanan kurul, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurgulayarak, cesaret isteyen projelere imza atacaklarını belirtti.

Başkan Reçber, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kocaeli’nde yaşayan Yozgatlı hemşehrilerimizin toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatlarına katkı sunmak öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla, bugüne kadar kimsenin girişmeye cesaret edemediği projeleri hayata geçireceğiz.”

Yeni yönetimin öncelikleri arasında yer alan projeleri açıklayan Reçber, “Kadın Emeğine Destek Projesi” ile Yozgatlı kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satılabileceği stantlar ve satış noktaları kurulacak. ‘Bir Yuvaya Umut Ol’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin tadilatı ve yaşanabilir hale getirilmesi sağlanacak. ‘Bir Haftada Büyükşehir’ projesi ile Yozgat’tan getirilecek öğrencilerin Kocaeli’nin tarihi ve turistik alanlarını tanımaları sağlanacak. ‘Geleceğe Umut Ol’ projesiyle maddi durumu yetersiz öğrencilere burs desteği verilecek. Tüm bu çalışmaların merkezi niteliğinde olacak ‘Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’ adı altında çok yönlü bir kompleksin kurulması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Reçber, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı şöyle açıkladı: “Başkan: İbrahim Reçber. Başkan Yardımcıları: Kadir Deniz, Mustafa Eranıl, Durak Kılıçarslan. Genel Sekreter: Zehra Yılmaz. Mali İşler Sorumluları: Suat Yazgan, Kadir Deniz, Zehra Yılmaz. Teşkilat Sorumluları: Suat Yazgan, Durak Kılıçarslan, Mehmet Ersöz. Basın ve Yayın Sorumlusu: Mustafa Eranıl. Gençlik Kolları: Şaban Çatar, Ömer Susmaz. Kadın Kolları: Nevin Ayyıldız. STK ve Dernekler Koordinatörleri: Kadir Deniz, Durak Kılıçarslan, Mehmet Ersöz. Organizasyon ve Etkinlik Koordinatörleri: Murat Doğan, Mehmet Ersöz, Mustafa Eranıl.”

Toplantının sonunda konuşan Başkan Reçber, projelerin yanı sıra gönüllere de dokunmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu yeni dönemde sadece projeler değil, gönüller inşa edeceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Yozgatlı hemşehrilerimizin her alanda yanlarında olacağız. Sivil toplumun gücüne inanıyor ve bu gücü halkımızla paylaşmak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Büyük olanı başarmak ise biz Yozgatlılara düşer. Bu projeleri yürütürken bürokrasi ziyaretleri ve hemşehri buluşmaları düzenleyeceğiz. Federasyonumuza bağlı derneklerin daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ülke genelinde örnek gösterilen bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz.”