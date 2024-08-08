Türkiye Ağaçişleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği' (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ü ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Taklacı ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Ağaçişleri Federasyonu hakkında Milletvekili Akgül’e bilgi verdi.

Milletvekili Akgül, ziyaret için Türkiye Ağaçişleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ve yönetimine teşekkür etti.

TÜRKİYE AĞAÇİŞLERİ FEDERASYONU HAKKINDA

Türkiye Ağaçişleri Federasyonu 1975 yılında, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununca kurulmuş ve Türkiye çapında 147 Meslek odasına, dolaylı yoldan 100 bin civarında mobilyacı, hırdavatçı, döşemeci, inşaat, mahrukatçı ve marangoz esnafına hizmet vermekte olan bir kamu kurumu niteliğinde meslek federasyonudur. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Türkiye’de kurulmuş 13 Meslek Federasyonundan biri olup, ilgili mesleklerde gerçek usulde vergiye tabi tüm esnaf ve sanatkarları ve meslek odalarını temsil etmektedir.