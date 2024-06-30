Aynı zamanda Gazi Koşusu'nda başarılı atlarının sahibi olarak da bilinen Kahraman, yarış hayatında önemli bir iz bırakmıştır.

En son yapılan Gazi Koşusu'nda, Kahraman'ın sahibi olduğu Hep Beraber isimli safkan büyük bir başarıya imza attı. Yarışı birinci olarak tamamlayan at, Kahraman'a önemli bir ödül getirdi. Ancak Kahraman'ın seyislere ödeme yapmadığı iddiaları gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Kahraman aynı zamanda Gazi Koşusu'nda kazandığı birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülleriyle toplamda 2 milyon 935 bin 850 TL kazanmıştı.

Sanem Kahraman ise 2021 yılında düzenlenen Gazi Koşusu'nda, Burgas isimli safkanıyla büyük bir başarı elde etti. Burgas, yarışı birinci olarak tamamlarken, Sanem Kahraman hem birincilik ikramiyesini hem de diğer ödülleri kazanarak toplamda 3 milyon 737 bin 850 lira kazanç elde etti.

Fedai ve Sanem Kahraman çifti, Türk at yarışçılığı dünyasında adlarını önemli bir şekilde duyurmuş isimler arasında yer almaktadır.