ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde altının yeniden sert yükselişler göstermesinin zor olduğunu belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00 seviyesine çekti. Kararın ardından yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Fed’in faiz indirimiyle birlikte altın üzerindeki baskı azalsa da, fiyatlarda düşüş eğilimi devam etti.

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, Fed kararının altın piyasası açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “İsrail’in öngörülemez hamleleri altın açısından fırsatları beraberinde getiriyor. Her düşüş hatta her sert düşüş aynı şekilde yükseliş hareketini tetikler. Bu nedenle altın fiyatlarında kalıcı bir düşüş zor” dedi.

Belgin Maviş, iç piyasadaki hareketliliğe de dikkat çekti. Döviz pozisyonlarındaki artış nedeniyle dolara yöneliş olduğunu belirten Maviş, “Altında bir doyma hissiyatı söz konusu. Zaman zaman doların hareketlenmesinden dolayı altında geçici hareketler görülebilir, ancak önümüzdeki dönemde sert yükselişler beklenmemeli” ifadelerini kullandı.

Maviş’e göre gram altında 5 bin 50 TL seviyesi önemli destek noktası olurken, yukarı yönlü hareketlerde 5 bin 700 – 5 bin 950 TL bandı izlenebilir. 6 bin TL seviyesinin ise şu an için uzak bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: Alış 5.363 TL – Satış 5.364 TL

Çeyrek altın: Alış 9.164 TL – Satış 9.321 TL

Yarım altın: Alış 18.327 TL – Satış 18.630 TL

Tam altın: Alış 35.779 TL – Satış 36.495 TL

Cumhuriyet altını: Alış 36.542 TL – Satış 37.168 TL

Ons altın: Alış 3.951 dolar – Satış 3.952 dolar