Ons altın 3707 doları test ederken, gram altın sabah saatlerinde 4920 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Geçtiğimiz hafta Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4–4,25 aralığına çekti. Başkan Jerome Powell’ın şahin açıklamalarına rağmen, gelecek dönemde faiz indirimlerinin süreceği sinyali altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD Merkes Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararı sırasındaki açıklamaları sonrasında kar satışlarıyla gerileyen ons altın, geçtiğimiz haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 değer kazanarak 3 bin 685 dolardan pozitif bir seyirle bitirdi.

Haftaya yükselişle başlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3697 seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu sıralar 3691 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın ise sabah 4920 TL ile rekor kırarken ilerleyen saatlerde 4911 TL seviyesine çekildi.

ABD Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz hafta faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell'in faiz kararı sırasında yaptığı şahin açıklamalara karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekleyici nitelikte.