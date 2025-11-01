Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 42 AUL 386 plakalı kamyonet kontrolsüz kavşaktan Ereğli istikametine dönüş yapmak isterken ve bu yönde ilerleyen H.Ö. idaresindeki 46 AFM 229 plaka otomobil araca çarptı.

Çarpma neticesi yine aynı yöne seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 01 Y 4554 plakalı otomobil de kazaya karışan 46 AFM 229 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Üç aracın karıştığı kazada 46 AFM 229 plakalı araçta 1 sürücü, 2 yolcu, 42 AUL 386 kamyonette 1 sürücü, 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Konya’da saat 19.15 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.