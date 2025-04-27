Konya'nın Altınekin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin durumu kritik.

Konya'nın Altınekin ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, iki ailenin hayatını kararttı. Konya - Ankara kara yolu üzerinde Akköy Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay yerine ulaşan ilk bilgilere göre, 38 yaşındaki A.U.'nun kullandığı 06 CZK 042 plakalı otomobil, 28 yaşındaki M.A.'nın kullandığı 42 PP 011 plakalı araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazanın etkisiyle 85 yaşındaki Hatice Akıncı, 42 plakalı araçta olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü M.A. ile yolcular E.A. (54), M.A. (23) ve Firdevs Akıncı (55) ise yaralandı. Diğer aracın sürücüsü A.U. da kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Firdevs Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.