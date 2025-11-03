Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak’ta, Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Azerbaycanlı S.M. (27) arasında tartışma gerçekleşti. Tartışmadan sonra S.M., Khalılova’yı bıçakladı.

Olayı duyan komşuların ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Khalılova, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 40’tan fazla bıçak darbesi sebebiyle kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Khalılova’nın yakınları, yaşanan olay karşısında sinir krizi geçirdi.

Olayın hemen ardından şüpheli S.M., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.