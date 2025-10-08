Bir araç içerisinde hareketsiz şekilde bulunan 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, bir araç içinde hareketsiz şekilde bulunan 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı olay, ilçeye bağlı Erbeyli Mahallesi ile Germencik yolunun kesiştiği konumda, bugün saat 13.30 sıralarında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 09 APG 598 plakalı otomobilde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa zamanda olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta 32 yaşındaki Anıl Çetinkol’u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerde Çetinkol’un alkollü olduğu belirlendi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetinkol, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anıl Çetinkol’un yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.