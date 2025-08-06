Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Kazım Özbek (21) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kazım Özbek’in kullandığı motosiklet ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özbek ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özbek, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kazım Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çarpışmaya ilişkin bulgular toplanırken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

Kazım Özbek’in vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.