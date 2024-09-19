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Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Ters dönen motosikletin altında kalarak ağır yaralanan sürücü Öz, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdullah Öz (59) idaresindeki 42 H 3048 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Otogar Kavşağı'nda Z.F. yönetimindeki 38 BR 717 plakalı hafif ticari aracın sağ arka tekerine çarparak devrildi.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosiklet in sürücüsü hayatını kaybetti.

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