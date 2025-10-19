Kaza E-90 karayolu Aksaray istikametine yaşandı.

Elinden bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden M.A.Ş. (37) idaresindeki 68 KY 552 plakalı Chevrolet marka otomobil, sağ şeritte aynı istikamete seyreden Mustafa B. (59) idaresindeki 27 AIB 501 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Tır Araba Kaza (1)

Çarpmanın etkisiyle otomobilin üst kısmı sıyrılarak adeta hurdaya döndü.

Yol verme tartışması dehşete dönüştü!
Yol verme tartışması dehşete dönüştü!
İçeriği Görüntüle

Kazada sürücü M.A.Ş. ağır yaralanırken yolcu konumunda bulunan Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır Araba Kaza (3)

Sürücü M.A.Ş 'nin 1.92 promil alkollü olduğu iddia edilirken Aksaray - Konya yolu kısmen trafiği kapatıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA