Kaza E-90 karayolu Aksaray istikametine yaşandı.
Elinden bilgilere göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden M.A.Ş. (37) idaresindeki 68 KY 552 plakalı Chevrolet marka otomobil, sağ şeritte aynı istikamete seyreden Mustafa B. (59) idaresindeki 27 AIB 501 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin üst kısmı sıyrılarak adeta hurdaya döndü.
Kazada sürücü M.A.Ş. ağır yaralanırken yolcu konumunda bulunan Muhammet Murat Şahin (48) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü M.A.Ş 'nin 1.92 promil alkollü olduğu iddia edilirken Aksaray - Konya yolu kısmen trafiği kapatıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
Kaynak: İHA