Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması dikkat çekti.

Kaza Kızıldağ Geçidi’nde Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan ve yoğun virajlarıyla bilinen Kızıldağ Geçidi mevkiinde gerçekleşti. İstanbul’dan Ağrı’ya sefer yapan Has Ağrılı Turizm firmasına ait 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Can Pazarı Yaşandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, İMAYKUD (İmranlı Arama Kurtarma Derneği), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşanırken, ilk belirlemelere göre 3 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Otobüste sıkışan bazı yolcular, ekiplerin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Otobüsün devrildiği yol kesiminde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekipler kaza yerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, Sivas Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı’nın kaza ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.