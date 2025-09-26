Cadde ortasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesi, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu gişeleri çıkışında küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 147 koyun telef oldu.

Kaza, Konya-Kırıkkale Karayolu Kulu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, küçükbaş hayvan taşıyan H.G. idaresindeki 01 ADM 789 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesindeki 450 küçükbaş hayvandan 147'sinin telef olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA