Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü şoförü N.A. (58), seyir halindeyken sokak içerisinde yürüyen anne S.K. (33) ve bir yaşındaki oğlu A.K.’ye çarptı.

Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anne S.K.’yi hastaneye kaldırdı.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak’ta yaşandı.

Polis karakolunda şok sonrası sinir krizi geçiren sürücü N.A., tedavi için Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anne ve sinir krizi geçiren sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.