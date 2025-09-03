Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolunun 30. Kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ş.Ü. yönetimindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.