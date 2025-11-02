Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı

Acı kaza, saat 11.30 sularında D300 kara yolunun Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Uşak’tan İzmir yönüne ilerleyen 75 yaşındaki Ahmet Özen’in kullandığı 35 EDR 31 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Özen ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Özen (75), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Özen’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.