Meydana gelen trafik kazasında, dereye devrilen otomobilde bulunan 34 yaşındaki Hüseyin D. ile 6 yaşındaki oğlu A.D. yaşamını yitirdi. Kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Mengen istikametinde seyir halinde olan Hüseyin D. yönetimindeki 42 CRV 37 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan araç, çarpmanın etkisiyle savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dere yatağına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, araca ulaştıklarında sürücü Hüseyin D. ile araçta bulunan küçük oğlu A.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, baba ve oğulun çarpma anında ağır darbe aldıkları ve olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Bolu karayolu üzerinde, Devrek ilçesine bağlı Ataköy mevkiinde meydana geldi.