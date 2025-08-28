Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen motosiklet sürücüsü kontrolünü yitirip park halindeki araca çarpmasının ardından metrelerce havalandı, sürücü yaralandı.

Korkunç kaza, Mamak'ın Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre, gaz pedalının takılı kalmasıyla motosiklet sürücüsü Mehmet Gümüşcü (48) kontrolünü yitirip caddede park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan sürücü Gümüşcü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.