Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi 1685. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.A. (16) idaresindeki 68 AEM 932 plakalı motosikletli kurye, A.G. (70) yönetimindeki 68 AG 679 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.A. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuk daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.