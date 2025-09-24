Aksaray'da iki otomobilin çarpışmasının ardından gerçekleşen 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan genç kızı, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fadime K. (35) yönetimindeki 68 ADM 049 plakalı otomobil ile üniversite öğrencisi olan Sena Ç. (22) idaresindeki 06 LEP 26 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Sena Ç. kullandığı araçta hafif şekilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine kısa zamanda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralı genç kızı sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından genç kız ve yaralanan diğer araç sürücüsü ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.