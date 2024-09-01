Tokat’ta genç motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed Sami Öncübaşı (18) motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Kaza da ağır yaralanan genç sürücü tedavi gördüğü Zile Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir otomobilin dönmeye çalıştığı esnada Öncübaşı’nın araca çarpmamak için manevra yaptığı ve elektrik direğine çarparak yola savrulduğu görüldü.