Meydana gelen trafik kazasında büyük bir aile dramı yaşandı.

Tatil için Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) memleketleri Giresun’a gelen Bayram ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Geyikçi Yaylası dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Bayram (55), eşi Hüsniye Bayram (52) ve annesi Emine Bayram (78) hayatını kaybetti. Aileden Murat Bayram (28) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Geyikçi Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Bayram yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yoğun sis ve virajlı yolun etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç defalarca takla atarak dere yatağında durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kazanın meydana geldiği noktaya ulaşarak çalışmalara başladı. Yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Bayram, eşi Hüsniye Bayram ve annesi Emine Bayram’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak çıkarılan Murat Bayram ise sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram ailesinin uzun süredir ABD’de yaşadığı, yaz tatilini geçirmek ve yakınlarını ziyaret etmek üzere bir süre önce memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Yaşanan acı olay, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.