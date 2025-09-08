Sivas’ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşti. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. İdaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.