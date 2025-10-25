Edinilen bilgiye göre, İrfan K. idaresindeki 38 AGV 803 plakalı Volkswagen marka panelvan araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra boş araziye taklalar atarak durdu.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.K. (16), A.P. (36), Y.P. (9), N.M. (12), İ.N.K. (2) ve İ.C.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Aksaray’da Cumhuriyet Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.